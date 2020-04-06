مشاهد من الشانزليزيه في زمن كورونا (فيديو)

أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو يكشف حالة الهدوء التام التي تخيم على ساحة "الشانزليزيه" الشهيرة بفرنسا بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.كانت السلطات الفرنسية، أعلنت أمس، الأحد، تسجيل 1873 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة ليرتفع إجمالي المصابين لديها إلى 70478.وقالت وزارة الصحة الفرنسية، إنه تم تسجيل 357 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 5889.وما زالت معلومات دور رعاية المسنين غير مكتملة لأن بعضها فقط يبلغ عن عدد الأشخاص المصابين أو المتوفين بمرض "كوفيد – 19" الذي يسببه الفيروس المستجد.وتفرض فرنسا إغلاقًا منذ 17 مارس في محاولة للحدّ من انتشار الوباء، ولا تسمح بالخروج من المنازل إلا للضرورة مع وجوب تبرير الخروج بتصريح موقّع.