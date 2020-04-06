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الإثنين 06 أبريل 2020 الموافق 13 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المرصد: 5715 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت سوريا حتى الآن

الإثنين 06/أبريل/2020 - 04:19 م
سوريا
سوريا
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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره لندن) بأن عدد الشاحنات والآليات العسكرية التركية التي دخلت سوريا منذ مطلع فبراير الماضي وحتى اليوم، بلغ أكثر من 5 آلاف و715 شاحنة وآلية عسكرية تحمل دبابات، وناقلات جند، ومدرعات، وكبائن حراسة متنقلة مضادة للرصاص، ورادارات عسكرية.

وأضاف المرصد، وفقًا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الاثنين، أن: "عدد الجنود الأتراك الذين دخلوا الأراضي السورية، وانتشروا في مناطق مختلفة بإدلب، خلال الفترة ذاتها فقد بلغ أكثر 10 آلاف 250 عسكريًا تركيًا".

ولفت إلى أن تركيا أنشأت نقطة عسكرية جديدة لها في منطقة "البرناص" بريف إدلب الغربي، ليرتفع بذلك عدد نقاطها العسكرية في شمال غربي سوريا إلى 56 نقطة، حتى مع التقييد لتحركات جنودها لتلافي الإصابة بوباء كورونا.

ووثق المرصد السوري، كذلك، دخول رتل عسكري تركي جديد، مساء الأحد، إلى الأراضي السورية من معبر "كفرلوسين" بشمالي إدلب، يضم 30 آلية مدرعة ومصفحات عسكرية وهندسية.

وتأتي هذه التعزيزات التركية رغم سريان وقف إطلاق النار في منطقة إدلب، منذ الخامس من شهر مارس الماضي، وفي وقت تنهمك فيه دول العالم لمواجهة فيروس كورونا، الذي أجبر أنقرة على اتخاذ إجراءات جديدة بشأن سلامة جنودها في سوريا.

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