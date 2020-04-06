أستاذ إقتصاد: تصنيع المستلزمات الطبية سيترتب عليها نجاحات كبرى

قالت الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتصنيع الأجهزة الطبية، هى بداية سيترتب عليها نجاحات كبيرة فى المستقبل، مشيرة إلى أن النجاحات التي تحققت منذ توجيهات الرئيس تؤكد أن كل محنة يوجد بها نقاط مضيئة واستفادة.وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية أن، صناعة المستلزمات الطبية في مصر كانت تعاني كثيرًا خلال الفترة الماضية، رغم أنها إستراتيجية للدولة ولدينا مصانع قادرة على تحقيق نجاح كبير.ولفتت أستاذ الاقتصاد إلى أن، هناك دولة أوروبية شهيرة تنتج جهاز التنفس الصناعي أغلقت على نفسها ومنعت التصدير رغم أن عدد الوفيات لديها جراء فيروس كورونا قليل جدًا الأمر الذى يؤكد أن انتعاش هذا النوع من الصناعات بمثابة حياة للمواطنين وموتها يعد موت للناس".وأكدت يمن الحماقى أن، صناعة أجهزة التنفس الصناعي يعد أمر أساسي واستراتيجي للدولة المصرية سوء خلال الفترة الراهنة أو فى المستقبل.