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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الوفد: عدم التزام بعض المواطنين بإجراءات مواجهة كورونا يدق ناقوس الخطر

الجمعة 03/أبريل/2020 - 05:51 م
حزب الوفد
حزب الوفد
إسلام نصير
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توجه المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، بنداء إلى جموع الشعب المصري التعامل بجدية في مختلف المحافظات والتقدير الصحيح للأزمة الحالية، وأن يكون الجميع على مستوى المسئولية، مؤكدا أن الالتزام بتعليمات الدولة، وتكاتف الجميع هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.

وقال الجندي، في بيان، اليوم، إن إدارة الدولة المصرية للأزمة الحالية في مصر شهدت نضجا ووعيا تاما غير مسبوق على جميع المستويات في التعامل مع الأزمة من كل جوانبها ولم تدخر جهدا لتجنيب المواطن المصري آثار تلك الأزمة، وهذا بشهادة جميع المؤسسات العالمية المعنية.

وذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحدث بلهجة شديدة خلال المؤتمر الصحفي أمس الخميس عن خطورة الأوضاع إذا استمرت حالة عدم الالتزام من بعض المواطنين بإجراءات وقرارات الحكومة في مختلف المحافظات على كل الأصعدة، موضحا أن تصريحات رئيس الوزراء الجادة تؤكد أهمية الأسبوع المقبل ومن غير المقبول أن يضيع جهد الجميع بسبب قلة لا تلتزم ولا تكترث بالوضع ولا تقدر مدى الخطورة.

وتابع مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي: "أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر حتى الآن بلغت ٨٥٠ إصابة، ورغم أنها لا تزال في الحدود القابلة للسيطرة، إلا أن معدل الإصابات زادت بصورة كبيرة مقارنة بباقي الأيام حيث سجل ٨٦ إصابة و٦ وفيات وهو ما ينذر بأزمة ويدق ناقوس الخطر".

وحذر الجندي، من الاستمرار في حالة عدم الالتزام من بعض المواطنين بقرارات الدولة الاحترازية، والتعامل باستخفاف مع الوضع، حتى لا تكون الحكومة مضطرة إلى اتخاذ المرحلة الثالثة من الإجراءات الاحترازية والتي ستكون أكثر شدة وصرامة، ولن تتحملها الكثير من فئات الدولة وخاصة على الصعيد الاقتصادي، مطالبا الجميع بضرورة الالتزام بقرارات الحكومة والتعامل معها بكل جدية.

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