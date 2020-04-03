عمرو يوسف يظهر بـ«البوتى» على الهواء (فيديو)

كشف الفنان عمرو يوسف، كيف يقضي وقته، بعد توقف التصوير بسبب قرارات الحظر للحد من انتشار فيروس كورونا.وقال يوسف، خلال مداخلة مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع على قناة «سي بي سي»، عن طريق برنامج «سكايب»، إنه في بداية الأمر كان يتعامل مع فيروس كورونا بعدم اهتمام ولكن هذا الوعي تغير كثيرا بعد زيادة حالات الإصابة على مستوى العالم وبعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه وباء عالمي.وأضاف يوسف قرر الاستفادة من قرارات الحظر، وبدأ يقرأ كتب ويقضي وقت أكثر مع بنته وأهله وزوجته، مردفا: «حولت الحجر لشيء إيجابي».وأحضر يوسف على الهواء «بوتي»، وقال إنه يساعد في تدريب طفلته صاحبة العام والنصف على استخدامها، كما كشف أن وزنه زاد 4 كيلوجرامات، لأنه أحب الطعام الذي تطهيه زوجته.ونصح يوسف جمهوره، التعامل مع الأمر بجدية، قائلا: «فيروس كورونا مش هزار والوقاية خير من العلاج، واتبع العديد من الإجراءات الاحترازية لرفع المناعة، تناول الفيتامينات والمشروبات الساخنة وأتواجد في المنزل لفترات طويلة، وغسل اليدين بالماء والصابون ثم الكحول باستمرار».وتابع: «فيروس كورونا علمنا درسا كبيرًا في الحياة ولازم نعمل حلقات يتحدث فيها علماء النفس والاجتماع عن طريقة التعامل مع فيروس كورونا وأن ما يحدث في أي مكان في العالم نتأثر به».