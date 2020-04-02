«أبطال بلدنا».. عدوية وجنات يهديان أغنية خاصة لمحاربى كورونا (فيديو)

أطلق الفنان محمد عدوية، والفنانة جنات، أغنية "أبطال بلدنا"، لتحية كل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مكافحة فيروس كورونا.الأغنية من إنتاج ياسر حسانين، وسجلت في الاستوديو الخاص بالموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.ونشر عدوية قبل ساعات فيديو من داخل الاستوديو، مؤكدا أنهم يعملون في هذه الظروف الصعبة من أجل الانتهاء من تسجيل الأغنية، مع الأخذ بكل الإجراءات الوقائية.يذكر أن جنات تستعد لطرح ألبومها الجديد خلال الفترة المقبلة، حيث قامت بتسجيل عدد كبير من الأغاني وتعاونت مع العديد من الملحنين والشعراء والموزعين للعودة بشكل قوي على الساحة الفنية.