التضامن: بدء صرف المعاشات بالمحافظات ولا نعانى من تكدسات

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قال محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزير التضامن، إن اليوم هو الأول فى بدء صرف معاشات شهر أبريل بالنظام الجديد المانع للتكدس: "على مستوى الـ27 محافظة كل المنافذ تعمل ولا تعانى من تكدسات".وأضاف العقبي، خلال مداخلة له على فضائية "DMC"، أن هناك الآلاف من المواطنين ممن سيتقاضون معاشاتهم من تلك المنافذ المنتشرة عبر الجمهورية، موضحًا أن الوزارة عملت على تنظيم المنافذ بشكل جيد، كما قامت بتطهير وتعقيم المنافذ قبل فتحها أمام المواطنين صباحًا.وأكد أن الوزارة تقوم حاليًا بصرف مرتبات الفئة الأولى والتي تتقاضى معاشات أقل من ألف جنيه، ثم من يوم الأحد سيتم صرف مرتبات الأقل من ألفين جنيه، والفئة الثالثة التى بها مليون و800 ألف مواطن سيتقاضون مرتبات أكثر من ألفين جنيه.