الزملوط يتفقد مكتب البريد وهيئة المعاشات بمدينة الخارجة

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بضرورة رفع مستوى التجهيز والتنظيم بمكاتب البريد والبنوك ومنافذ المعاشات ودعمها بمظلات وكراسى، وذلك لتوفير كل سبل الراحة والحماية للمواطنين من أصحاب المعاشات، واستيعاب أكبر عدد منهم.جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم لمكتب البريد الرئيسى وهيئة التأمينات والمعاشات بمدينة الخارجة، ترافقه فيها حنان مجدي، نائب المحافظ، وذلك للتأكد من جاهزيتهم لاستقبال المواطنين، خاصة بالتزامن مع بدء صرف المعاشات اليوم، حيث شدد أيضًا على ضرورة تنظيم عمليات الصرف من خلال اللائحة التى وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي وتسليم كروت بالأرقام لكل مواطن، منعًا للتزاحم والتكدس والحرص على ترك مسافات بين المقاعد المخصصة للانتظار حرصًا على صحتهم وسلامتهم.