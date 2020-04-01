28 إصابة جديدة بـ«كورونا» في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 317 حالة حتى الآن.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند- في المؤتمر اليومي الـ27، والذي أقيم بديوان عام وزارة الصحة الكويتية- تضمنت 3 حالات مرتبطة بالسفر، إحداها لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا، واثنتان لمقيمين من الجنسية الهندية مرتبطتين بالسفر إلى الهند.وأضاف أنه بالنسبة للحالات المخالطة، فقد بلغت 22 حالة، منهم 18 حالة من الجنسية الهندية، وحالة واحدة من الجنسية النيبالية، مخالطين لحالة تحت قيد التقصي الوبائي، وجميعهم قيد الحجر المؤسسي الإلزامي، وحالة من الجنسية البنجلاديشية مخالطة لحالة تحت قيد التقصي الوبائي، وحالة من الجنسية الهندية مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر إلى الهند، وحالة أيضًا من الجنسية الهندية مخالطة لحالة تحت التقصي، فضلًا عن رصد 3 حالات تحت التقصي الوبائي، منها حالة من الجنسية الهندية والأخرى لمقيم من الجنسية البنجلاديشية.وأشار السند إلى أنه بالنسبة للحالات المحتجزة في غرفة العناية الفائقة، فقد بلغت 14 حالة منها 4 حالات في وضع حرج، و10 حالات مستقرة، لافتًا في الوقت نفسه، إلى استقرار إجمالي من أنهوا فترة الحجر الصحي في مراكز الحجر المؤسسي المخصصة لهم، بعد القيام بجميع الإجراءات الوقائية، عند 911 شخصًا.وأشار إلى أن الحالة الصحية للمتواجدين بالحجر الصحي جيدة ومستقرة؛ حيث يتلقي جميع المصابين الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19)، تحت إشراف فريق طبي في جميع التخصصات.ولفت السند إلى أنه في معركة القضاء على هذا الفيروس، وعلى الرغم من تجاوز عدد الحالات المصابة عالميًا 750 ألف حالة، وفقًا لآخر تقارير منظمة الصحة العالمية، إلا أن عدد حالات الشفاء تجاوزت 150 ألف حالة، في حين بلغت نسبة حالات الإصابة في إقليم شرق المتوسط، الذي تنتمي إليه الكويت نحو 53 ألف حالة، بينما بلغت حالات الشفاء 15 ألف حالة.ودعا المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية مجددًا، المواطنين والمقيمين، إلى التقيد بضوابط تطبيق الحجر المنزلي والمؤسسي، حفاظًا على صحتهم وصحة المجتمع الكويتي، مع التأكيد على ضرورة البقاء في المنزل، والابتعاد عن التجمعات، والالتزام بالإرشادات الوقائية للحد من انتشار الفيروس، وفقًا للتدابير المعلنة من قبل وزارة الصحة العالمي، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة تطبيق استراتيجية (التباعد الاجتماعي)؛ للحد من انتشار الفيروس.وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، عن تسجيل 23 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، تضمنت 8 حالات لكويتيين مرتبطتين بالسفر إلى كل من بريطانيا، وفرنسا، وإيران، و14 حالة من المخالطين لحالات ثبتت إصابتها، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المصابة حتى يوم أمس إلى 289 حالة.