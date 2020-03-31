منع التجمعات والخروج من المنازل.. الاحتلال يشدد إجراءاته الاحترازية ضد كورونا

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على عدة إجراءات جديدة بتشديد الإغلاق الداخلي وتقييد حركة المستوطنين، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19.وشملت الإجراءات، التي جرى تطبيقها بدءًا من غدًا، الأربعاء، منع التجمعات لأكثر من شخصين، وكذلك منع التجمعات من أجل الصلاة أو حفلات الزفاف وداخل العمل، والأماكن العامة، بالإضافة إلى حظر خروج أفراد المنزل إلا للضرورة القصوى، ويسمح حينها بخروج فرد واحد فقط، وفي محيط 100 متر حول منزله.وأعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، عن ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 4831 حالة، بالإضافة إلى 18 حالة وفاة.وظهرت نتائج فحوصات كورونا لبنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، وأسرته وطاقمه، سلبية، لكنهم سيستمرون في الحجر الصحي لحين انتهاء مدة 14 يومًا، كإجراء احترازي.