إجراء تحليل مخدرات لـ 84 سائقًا على الطريق

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.أسفرت جهودها -خلال 24 ساعة- عن ضبط 164 قطعة سلاح نارى، بحوزة 131 متهمًا، وتنفيذ 72341 حكم قضائى متنوع.وضبط تشكيل عصابى ارتكب 10 حوادث سرقة مساكن، 160 قضية مخدرات بحوزة 177 متهمًا و27 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة، وضبط 108 دراجة نارية مخالفة، تحرير 12509 مخالفة مرورية.وفحص 84 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 5 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.