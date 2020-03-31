مصدر عراقي يكشف تفاصيل جديدة عن سقوط الصاروخين في الأنبار

قال مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، إن الصاروخين اللذين سقطا في الأنبار اليوم، كادا يستهدفان قاعدة عين الأسد.وأشار المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إلى أن "الصاروخين اللذين سقطا على الطريق العام في قرية المعمورة غرب مدينة هيت ٧٠ كم غرب الرمادي، كادا يستهدفان قاعدة عين الأسد التي تضم القوات الأمريكية".وأضاف المصدر أن "منظومة الباتريوت الأمريكية اعترضت الصاروخين"، مشيرا إلى أن "سقوطهما في القرية أديا إلى إلحاق أضرار مادية دون وقوع أية خسائر بشرية".وأفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بسقوط صاروخي كاتيوشا غرب مدينة هيت.يذكر أن الجيش الأمريكي نشر أمس الإثنين، منظومة "باتريوت" للدفاع الجوي في قاعدتي عين الأسد بالأنبار وحرير في أربيل، بعد شهرين من تعرض قواته لهجوم بصواريخ بالستية إيرانية.