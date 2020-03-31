الداخلية تضبط 1037 قضية تموينية خلال 24 ساعة

شنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.أسفرت تلك الحملات خلال 24 ساعة،عن ضبط 1037 قضية تموينية متنوعة من أبرزها ضبط مالك شركة للمستلزمات الطبية، بدون ترخيص، بالسيدة زينب؛ لحجبه عن التداول كمية قدرها 11ألف و600 قطعة مستلزمات طبية "كمامة، جوانتي، كحول طبي"، بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق.وضبط مسئولى شركتى لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص، لحيازتهما 2916 قطعة من المستلزمات الطبية "سماعة طبيب، ترمومتر، جهاز تمرير تنفس، جراب دوالى"، ذات منشأ أجنبى وبدون مستندات تدل على مصدرها وغير خالصة الرسوم الجمركية تمهيدًا لطرحها للتداول بالأسواق.كما تم ضبط مدير مسئول عن مصنع لإنتاج السلع الغذائية بدون ترخيص؛ لحيازته 7 طن من السلع الغذائية "الثوم المجفف، البصل المجفف"، المعبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات تدل على تاريخ الإنتاج أو الصلاحية مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك مصنع للصناعات الغذائية بدون ترخيص، بالقليوبية؛ لحيازته 4،798 طن سلع غذائية "طحينة، سكر، مسلى، فول سوداني، عسل جلوكوز" مستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهولة المصدر، وتصنيع 230 كيلو جرام "حلاوة طحينية" منتج نهائي؛ تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.وضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، بدون ترخيص، بمنطقة الوراق؛ لحيازته طن ونصف سلع غذائية "مفروم لحوم، مفروم دواجن" غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية؛ طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية؛ تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق.ووكذلك تم ضبط مدير مسئول عن محل لتجارة السجائر، بدون ترخيص، بمحافظة الإسكندرية؛ لحيازته 1700 عبوة سجائر؛ مهربة من سداد الرسوم الجمركية لا تحمل "بند رول" الدمغة الدالة على سداد الرسوم الضريبية المستحقة تمهيدًا لطرحها للبيع مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.