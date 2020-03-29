تفاصيل وضع شادية في الحجر الصحي 5 أيام.. «كانت عائدة من دولة آسيوية»

واجهت الفنانة الراحلة "شادية" أزمة في مطار القاهرة عام 1962 وقت انتشار الحمى الصفراء في مصر، لذا تم وضعها في الحجر الصحي بمطار القاهرة لمدة خمسة أيام.

فأثناء عودتها من رحلة مشاركتها في فيلم "غريب على ضفاف النيل" عام 1962، إلى مصر، لم يكن معها شهادة التطعيم من الحمى الصفراء، فظلت الفنانة "شادية "في الحجر الصحي بمطار القاهرة لمدة خمسة أيام تحت الرعاية الصحية، إلى أن عادت لاستكمال تصوير مشاهدها فى الفيلم، حيث كانت تقوم بدور بنت بلد تقابل ممثلا يابانيا مطاردا من البوليس المصري.

قامت الفنانة الراحلة بتصوير المشاهد الخارجية بالفيلم فى القاهرة بالأهرامات وأبو الهول والمشاهدة الداخلية بالعاصمة اليابانية "طوكيو" .