نانسى عجرم وزوجها يشاركان فى تكريم أطباء لبنان

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وزوجها الطبيب فادي الهاشم، وابنتيهما في مبادرة "سقفة للأطباء"، التي نظمها عدد كبير من اللبنانيين عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.وقالت نانسي عجرم، في فيديو نشرته من شرفة منزلها: "لكل الأطباء لكل الممرضين ولكل من يهتم فينا من الناس هذه سقفة كبيرة لكم".وكانت الوقفة من باب الاعتراف بفضل الكوادر الطبية، وذلك في مواجهة انتشار فيروس كورونا والذي انتشر بشكل كبير في الأيام الأخيرة، ووصل عدد المصابين بالفيروس في لبنان إلى 438.