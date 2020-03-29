السعودية تعقم شوارع الرياض في ساعات الحظر (فيديو)

عرضت قناة "الحدث"، الفضائية فيديو لعمليات التعقيم التي تقوم بها السعودية لتطهير شوارع الرياض للقضاء على فيروس كورونا.ويظهر في الفيديو سيارات الإطفاء وهي تقوم بتطهير الشوارع ويعقبها سيارات أخرى تقوم برش مواد في الجو لتعقيمه بعد المياه، وذلك استغلالًا لحالات حظر التجول في الشوارع.يذكر أن عدد الإصابات بكورونا في السعودية وصل إلى الآن 1299 حالة إصابة ما بين مخالطين وحالات جديدة.