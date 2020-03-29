البرلمان: نتابع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا

قال مجلس النواب، في بيان، أصدره اليوم الأحد، إنه يتابع عن كثب الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وما يتم اتخاذه من تدابير وإجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).وأكد "مجلس النواب" أن الدكتور على عبد العال وهيئة مكتب المجلس في متابعة دقيقة ومستمرة للموقف، وكذا للإجراءات التي تتخذها الحكومة في هذا الخصوص، وأنه في تواصل دائم مع كافة الجهات ذات الصلة لوضع آليات سريعة للحد من انتشار الفيروس، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء عليه.وأضاف مجلس النواب، أن رئيس المجلس وجه رؤساء اللجان النوعية، كل فيما يخصه وخلال هذه الفترة في ضوء أهمية تلافي الاجتماعات بقدر الإمكان عملا بالإرشادات والإجراءات الاحترازية المطبقة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بمراعاة ومتابعة الوضع ودراسة ما يحال إلى رؤساء اللجان النوعية من شكاوى مقدمة من السادة النواب أولًا، والمواطنين وكذلك المقترحات ذات الصلة، والإجراءات المقترح اتخاذها لمساعدة الفئات الأكثر ضررًا من تطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة، خاصة العاملة غير المنتظمة.وتابع: "عرض تقارير دورية أسبوعية من رئيس اللجنة على رئيس المجلس عن الموضوعات المحالة إلى رؤساء اللجان في هذا الخصوص، وما يتم الانتهاء إليه من توصيات، وقيام كل من رؤساء اللجان، في حدود اختصاص لجنته، بالاتصال المباشر مع وزير المجالس النيابية والوزير المعني وغيره من أعضاء الحكومة أولا بأول وكلما لزم الأمر لتنفيذ هذه التوصيات والإجراءات المناسب اتباعها في هذا الشأن للقضاء على انتشار الفيروس، وأنه قام بالتنسيق مع مجلس الوزراء لتسهيل هذا التواصل".