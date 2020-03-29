إحباط ترويج 5 آلاف كمامة مجهولة المصدر بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، من إلقاء القبض على 3 أشخاص، عثر بحوزتهم على أكثر من 5 آلاف كمامة طبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.كان اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقي إخطارا من اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، لقيامهم بتصنيع كمامات غير مطابقة للمواصفات وبخامات رديئة وبحوزتهم "3450 كمامة معدة للبيع، 2000 جار تجهيزها، 10 بكرات أستك، 2 مسدس شمع، 2 مقص، مبلغ مالي، 70 علبة كارتون مدون عليها إحدى العلامات التجارية، 4 أكلاشيه".