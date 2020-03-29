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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أستراليا: التباعد الاجتماعي يساعد في إبطاء تفشي كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 09:15 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الأحد، إن معدل انتشار فيروس كورونا المستجد في أستراليا انخفض إلى النصف في الأيام الأخيرة، وأعلن عن 1.1 مليار دولار أسترالي (680 مليون دولار) إضافية لتوسيع خدمات الرعاية الطبية عبر الهاتف والخدمات الصحية الأخرى.

وقال موريسون إن الزيادة اليومية للحالات في الأيام الأخيرة تراوح بين 13 و15 في المائة، انخفاضًا من 25 إلى 30% قبل أسبوع، ما يظهر أن إجراءات التباعد الاجتماعي ناجعة.

وأضاف في تصريحات نقلها التليفزيون "لا تزال هناك معدلات زيادة قوية، لا ريب في ذلك".

وذكرت وزارة الصحة أن حالات الإصابة المؤكدة في أستراليا وصلت إلى 3809 اليوم الأحد، بزيادة 431 حالة عن اليوم السابق، وقال مسئولو الصحة إن البلاد سجلت 16 وفاة بسبب الفيروس.

وشهدت نيوزيلندا المجاورة أول حالة وفاة بالفيروس، اليوم الأحد، وزادت الإصابات المؤكدة هناك إلى 514 حالة.

وقال مسئولون حكوميون إن ثلثي الحالات في أستراليا جاءت نتيجة مخالطة أشخاص عائدين من الخارج.

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