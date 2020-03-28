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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إنذار لوزير النقل بإلغاء تخصيص عربات السيدات بمترو الأنفاق

السبت 28/مارس/2020 - 10:19 ص
عربات السيدات بمترو
عربات السيدات بمترو الأنفاق
حسام التمساح
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أرسل أيمن محفوظ، المحامي، إنذار رسمي لوزير النقل، مطالبا بإلغاء تخصيص عربتي السيدات بمترو الأنفاق.

وكشف "محفوظ" أنه في ضوء الظروف التي تشهدها البلاد لمنع انتشار فيرس كورونا؛ فيجب على كافة مؤسسات الدوله التكاتف لاتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة هذا الوباء، ومنها العمل على منع التزاحم بوسائل النقل.

وتابع أنه على الرغم من صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس جهاز مترو الإنفاق بتخصيص عربتين للسيدات، تطبيقا لأن الدولة بحكم الدستور ملتزمة بحماية وبكفالة حقوق المرأة ومنع الاختلاط، ويقع ذلك في إطار السلطة التقديرية لإرادة مرفق مترو الأنفاق.

وأضاف أنه وحيث انتفت مبرارات هذا القرار، بل أصبح من الضرورة إلغاء هذا القرار لمنع تفشي وباء كورونا.

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