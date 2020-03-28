«تاج الدين»: أمريكا أكبر بؤرة لفيروس كورونا

قال الدكتور محمد تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية إن، العالم أصبح قرية صغيرة، لافتًا إلى أن أكبر بؤرة لفيروس كورونا حاليًا هي الولايات المتحدة الأمريكية، وأن انتشار الفيروس في بعض دول أوروبا بسبب ضعف نظام المتابعة والترصد.وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الجمعة، أن مصر حاليًا في المرحلة الثانية لمواجهة فيروس كورونا وأن الفترة المقبلة هي فترة ترصد كبير.وتابع: "ندرس أماكن مستشفيات الحجر الصحي وفقًا للتوزيع الجغرافي، ضمن الإجراءات الاستباقية لمواجهة فيروس كورونا".