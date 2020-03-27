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الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حملات أمنية لضبط مروجى المخدرات بالمحافظات

الجمعة 27/مارس/2020 - 01:13 م
حملات أمنية
حملات أمنية
مريم جبل و عمرو المزيدي
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شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 178 قطعة سلاح نارى، بحوزة 154 متهما، منها 12 بندقية آلية، و43 بندقية خرطوش، و14 طبنجة، و109 فرد محلى، و294 طلقة مختلفة الأعيرة، و20 خزينة متنوعة، و232 قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 80591 حكم قضائى متنوع، منها 361 حكم جناية، و23971 حكم حبس جزئى، و4449 حكم حبس مستأنف، و40522 حكم غرامة، و11288 حكم مخالفة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 241 قضية مخدرات بحوزة 259 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 22،690 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 11،987 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 2،502 كيلو جرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 470 جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 170 جرام، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت 2،705 كيلو جرام، وكمية من مخدر الفودو وزنت 750 جراما، 20886 قرصا مخدرا.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط 45 متهما.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 21 متهما لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط 149 دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تمت إعادة 9 سيارات.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 19427 مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين تم فحص 65 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 11 منهم.

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