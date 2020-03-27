نائب الرئيس الأمريكى: اختبار «كورونا» الجديد تظهر نتاجه بعد 15 دقيقة

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، إن مختبرات آبوت قدمت لإدارة الأغذية والأدوية اختبارا لفيروس كورونا تظهر نتائجه بعد 15 دقيقة.كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحب بقرار اليابان الخاص بتأجيل الأولمبياد.وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي: «عقدت اجتماعا مثمرا مع حكام الولايات لبحث الإجراءات المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا.. ممتن للجمهوريين والديموقراطيين لتعاونهم في مواجهة الأزمة».وتابع: «نعمل مع شركائنا حول العالم لوقف انتشار وباء كورونا، وعقدنا اجتماعا مهما مع قادة مجموعة الـ20».يشار إلى أن الولايات المتحدة تجاوزت الصين بأعداد المصابين بكورونا بتسجيل 82 ألف حالة إصابة.