«وزير التعليم» ينفى تحويل المدارس لحجر صحى

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن ما يتم تداوله بشأن تحويل المدرارس وتجهيزيها لكي تصبح حجرا صحيا غير صحيح، مشيرا إلى أن الصور المتداولة استراحات لمراقبي امتحانات الدبلومات الفنية ويتم التجهيز لها وتعقيمها جيدًا لوقاية المصححين من فيروس كورونا.ويعقد وزير التعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، بعد قليل، مؤتمرا صحفيا لإعلان حزمة من القرارات التنظيمية الخاصة بالعملية التعليمية، في ظل أزمة انتشار فيروس «كورونا المستجد».وكشف مصادر لـ«الدستور» أن وزير التعليم سيحسم مصير امتحانات نهاية العام لطلاب الشهادة الإعدادية وامتحانات المصريين في الخارج وامتحانات طلاب الصفين الأول والثاني في ثانوية الدبلومات، والشهادات العامة والدولية (البريطانية والأمريكية) والتعليم الفني.وأكدت المصادر أن الدكتور طارق شوقي سيوضح منهج البحث المطلوب من طلاب صفوف النقل، وكل ما يتعلق بالقنوات التعليمية والمنصة الإلكترونية للمدارس والامتحانات الإلكترونية والمحتوى الدراسي المستهدف في المشروعات والامتحانات.وأكدت المصادر أن القرارات ستكون تفسيرية ومنظمة للعمل في مرحلة تعليق الدراسة في (15 مارس حتى 15 أبريل) كما ستتناول معايير المشروعات البحثية التي تقرر استبدالها مكان امتحانات نهاية العام وكيفية تنفيذها، إضافة لاستعراض جهود الوزارة في إنشاء منصة إلكترونية لتواصل الطلاب والمعلمين، خلال الفترة الممتدة حتى نهاية العام الدراسي.