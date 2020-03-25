السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابى فى كابول

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف معبدًا للسيخ والهندوس في العاصمة الأفغانية كابول، أدى لسقوط قتلى وجرحى.وأكدت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، رفض المملكة لمثل هذه الأعمال الإرهابية، وما تعكسه من فكر متطرف، مجددة تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية، ومقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.