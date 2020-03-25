مواطن يتبرع بمعدات لتعقيم شوارع الأقصر

تبرع أحد أهالي الأقصر بشراء معدات الرش والمواد المستخدمة في التطهير والتعقيم، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين، وذلك في ظل تضافر وتلاحم المبادرات الشعبية مع المجهودات المقدمة من سلطات المحافظة لتطهير وتعقيم الشوارع.وقال المتبرع روماني عجايبي، أن تلك الفترة العصيبة التي يمر بها العالم أجمع، تستوجب من الجميع التكاتف والاتحاد للتصدي لفيروس كورونا، والحد من انتشاره، وذلك للحفاظ على صحة المواطنين.وأضاف خلال تصريحات لـ"الدستور"، إنه قام بالتواصل مع عدد من المواطنين بمنطقة السواقي ونجع الصياغ بالأقصر، وطرح عليهم مقترح أن يتطوع بشراء معدات الرش، وشراء المطهرات، وتعقيم الشوارع والمحلات، وهذا ما لقى ترحبًا كبيرًا بين المواطنين.وأشار إلى أن الأزمات أظهرت المعدن الحقيقي للمصريين، فالشباب في شتى مناطق الأقصر باتوا يتسابقون لتقديم العون، وعكف الجميع على التعاون لتطهير الشوارع والمحلات، بجانب المجهودات التي تبذلها السلطات إذ تشن حملاتها للتعقيم على مدار اليوم في العديد من مراكز وقرى المحافظة.وأكد روماني عجايبي، أن ما قام به هو واجب وطني لا بد من تأديته نحو بلده، وإن الحفاظ على سلامة المواطنين أمانة لا بد أن يقوم الجميع بتأديتها.