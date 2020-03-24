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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الديهي: تظاهرات الإسكندرية ضد «كورونا» جريمة بحق الإنسانية

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 07:37 م
الديهي
الديهي
أحلام عبدالرحمن
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استنكر الإعلامي نشأت الديهي، خروج تظاهرات بالأمس بالإسكندرية ضد فيروس كورونا، قائلًا: "أشم رائحة إخوانية كريهة، ومحاولة لاستغلال خوف وقلق الناس ومتاجرة بالدين".

وهاجم "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، الإعلامي الإخواني معتز مطر، لحثه للمواطنين على النزول للتكبير والدعاء بتخليص مصر من فيروس كورونا، قائلًا: "هل يعقل أن يتم تنظيم مسيرة ضد كورونا، والدولة تمنع وجود تجمع لأكثر من 5 أشخاص، وهل يعقل أن يستمع أحد لمعتز مطر، كل من يستمع لمعتز مطر بلا عقل".

وسخر من التظاهر ضد فيروس كورونا، قائلًا: "غباء وجهل وجريمة بحق الإنسانية والوطن والدولة، وخطيئة ضد الدين والإنسانية، ومن قاموا بذلك ارتكبوا جريمة بحق أنفسهم ووطنهم".

وطالب بوضع جميع المتظاهرين بالأمس بالحجر الصحي، معقبًا: "لو فيهم واحد مصاب هنروح في داهية".

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