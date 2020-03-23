رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق صيدليتين وتفتيش 65 أخرى فى حملة لضبط أسعار الدواء بالبحر الأحمر

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:33 م
غلق صيدليتين
غلق صيدليتين
كتب- علي عواد
طباعة
وجه الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بشن حملة مكبرة على الصيدليات تنفيذًا لتوجيهات عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتنفيذًا لتكليفات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بضبط سوق الدواء ومنع احتكار المستلزمات الطبية واستغلال حاجة المواطن المصري في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا.

وأسفرت حملة ترأسها الدكتور محمود السباعي، مدير إدارة الصيدلة والتفتيش الصيدلي، وبرفقته الدكتور أحمد رفعت، مدير التفتيش الصيدلي، والدكتور أندرو إميل، والدكتور حسين حمدي، أعضاء التفتيش الصيدلي بالمديرية، وأعضاء التفتيش الصيدلي بجميع الإدارات الصحية، وبالاشتراك مع مباحث تموين القصير، ومجلس مدينة سفاجا، عن تحرير محضري غلق لصيدليتين بالغردقة لعدم وجود مدير فني مسئول، وتحرير محضر آخر بإحدى الصيدليات بالغردقة لوجود مستلزمات طبية بدون فواتير.

وتمكنت الحملة من المرور على 65 صيدلية بجميع مدن المحافظة منها 31 صيدلية بالغردقة، و7صيدليات بسفاجا، و7صيدليات بمدينة رأس غارب، و6 صيدليات بمرسى علم.

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في بيان له، على أن هذه الحملات مستمرة على جميع الصيدليات، لضبط أسعار الدواء ومنع احتكار المستلزمات الطبية واستغلال حاجة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة والمشددة تجاه المخالفين والمحتكرين.

موضوعات متعلقة

تسجيل بنك المعرفة المصري sign up التابع لوزارة التربية والتعليم study.ekb.eg

الباز: قرارات جديدة للحكومة لمواجهة كورونا خلال ساعات

مصاب يوجه رسالة للمصريين من داخل مستشفى العزل (فيديو)

شوبير يفجر مفاجأة حول تأجيل دوري الأبطال وإلغاء الدوري المصري

الصور

image description

مستشفى إسنا يعلن شفاء أول دفعة من مصابي كورونا (صور)

image description

محافظ سوهاج يزور مكتبة رفاعة الطهطاوي (صور)

image description

حملات لتأمين مداخل الوادي الجديد في إطار مواجهة كورونا (صور)

image description

«عربى وإنجليزى».. رسالة أطباء مستشفى أبوخليفة للمصريين (صور)

image description

فتاة تصمم طوابع بريد لإحياء ذكرى 9 مصريات (صور)

الأكثر قراءة

مصاب يوجه رسالة للمصريين من داخل مستشفى العزل (فيديو)

الباز: قرارات جديدة للحكومة لمواجهة كورونا خلال ساعات

«الصحة»: 39 إصابة جديدة بكورونا.. و5 وفيات

قرار عاجل من «التعليم» بشأن الشهادة الإعدادية

إنفوجراف

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

هذه الفنانة أحبت شابًا لأنه يشبه عمر الشريف.. فأصبح من أسباب النحس في حياتها

بشهادة صلاح جاهين.. هكذا سرق أحمد فؤاد نجم أشعار فؤاد حداد

اعترافات تحية كاريوكا عن حروب مصر.. وتفاصيل مشاركتها في النكسة وأكتوبر

حكاية كاتب شهير أنقذ عبدالناصر من الاغتيال رغم سجنه مرتين

نجم الساعة

هذه الفنانة أحبت شابًا لأنه يشبه عمر الشريف.. فأصبح من أسباب النحس في حياتها

الصحة

زراعة الشعر بتقنية fue الاحدث والافضل... الدكتور شادي سامي يوضح

تناول الحوامل للأسماك باعتدال مفيد للطفل

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد على مميزات التخسيس اون لاين في ظل ازمة كورونا

مراكز كوينز تضع حلول سحرية لعودة المرأة لرشاقتها بعد الحمل والولادة

منوعات

خدمات Google Play الجديدة 2020

موعد شهر رمضان الكريم هذا العام 1441 - 2020

رابط موقع بوابة الأزهر الإلكترونية 2020 azhar.eg education.. تفاصيل نظام تقويم الطلاب

كيفية التقديم في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

مقالات الرأي
ماجد حبته
منع تداول الصحف.. والنقود!
سيد عبدالقادر
٣٣٦ ساعة من العزلة
لواء.حمدى البطران
كان السادات بطلًا
القس. رفعت فكرى
حقيقة الحياة
المزيد

الثقافة

نجوم مركز الإبداع الفنى يدعمون «خليك فى البيت» (فيديو)

الأديبة الكبيرة سلوى بكر تخص «الدستور» بفصول من مذكراتها

أحمد القرملاوي: «السيد من حقل السبانخ» عزلتني عن «كورونا»

«كورونا» تعطل الأنشطة الثقافية لمكتبة مصر الجديدة