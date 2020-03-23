غلق صيدليتين وتفتيش 65 أخرى فى حملة لضبط أسعار الدواء بالبحر الأحمر

وجه الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بشن حملة مكبرة على الصيدليات تنفيذًا لتوجيهات عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتنفيذًا لتكليفات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بضبط سوق الدواء ومنع احتكار المستلزمات الطبية واستغلال حاجة المواطن المصري في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا.وأسفرت حملة ترأسها الدكتور محمود السباعي، مدير إدارة الصيدلة والتفتيش الصيدلي، وبرفقته الدكتور أحمد رفعت، مدير التفتيش الصيدلي، والدكتور أندرو إميل، والدكتور حسين حمدي، أعضاء التفتيش الصيدلي بالمديرية، وأعضاء التفتيش الصيدلي بجميع الإدارات الصحية، وبالاشتراك مع مباحث تموين القصير، ومجلس مدينة سفاجا، عن تحرير محضري غلق لصيدليتين بالغردقة لعدم وجود مدير فني مسئول، وتحرير محضر آخر بإحدى الصيدليات بالغردقة لوجود مستلزمات طبية بدون فواتير.وتمكنت الحملة من المرور على 65 صيدلية بجميع مدن المحافظة منها 31 صيدلية بالغردقة، و7صيدليات بسفاجا، و7صيدليات بمدينة رأس غارب، و6 صيدليات بمرسى علم.وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في بيان له، على أن هذه الحملات مستمرة على جميع الصيدليات، لضبط أسعار الدواء ومنع احتكار المستلزمات الطبية واستغلال حاجة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة والمشددة تجاه المخالفين والمحتكرين.