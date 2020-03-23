في حملات أمنية بالجيزة.. ضبط 3 يصنعون كمامات من مواد رديئة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة عقب تحريات مُسبقة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، من ضبط صاحب مكتب توريدات مستلزمات طبية، صاحب مغسلة وترزى بذات المغسلة لقيامهم بتصنيع الكمامات الطبية من خامات رديئة و"مجهولة المصدر".وأفادت التحريات قيامهم بتصنيع كمامات غير مطابقة للمواصفات القياسية وتعبئتها فى عبوات "على أنها معقمة" لإدخال الغش على المواطنين، وطرحها للبيع بالمحلات والأسواق بأسعار مغالية مُستغلين الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة، مُعرضين حياة المواطنين وصحتهم للخطر، مُتخذين من مغسلة الثانى مقرًا لنشاطهم الإجرامى.وضُبط بالمغسلة (3450 كمامة معدة للبيع "منتج نهائى"- و2000 كمامة معدة للتصنيع والتعبئة - و4 أكلشيه لشركات مختلفة - ومواد خام ومعدات التصنيع- ومبلغ مالى)، بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.يأتي ذلك فى ضوء استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع والمنتجات ومكافحة كافة صور الغش التجاري، وواصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المُكبرة لضبط جرائم الغش الغذائي والتجاري ومكافحة جرائم احتكار السلع الغذائية وغير الغذائية.