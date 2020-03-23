البورصة تربح 25 مليار جنيه وإيقاف التعاملات نصف ساعة لتجاوز نسبة الصعود

ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 24.5 مليار جنيه خلال الربع ساعة الأولى من تداولات اليوم الاثنين- ثانى تداولات الأسبوع - نتيجة التصريحات الإيجابية التى أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسى حول اتجاه البنك المركزى بدعم البورصة من خلال ضخ 20 مليار جنيه بالسوق.وقامت إدارة البورصة بإيقاف التداولات لمدة نصف ساعة بعد صعود المؤشر "اى جى اكس 100" الأوسع نطاقا ليتجاوز مستوى الـ 5 %، عند 1018 نقطة، كما صعد المؤشر الرئيسي للبورصة "اى جى اكس 30" بنسبة اقتربت من 7 % ليصل إلى مستوى 10404 نقطة، فى الوقت الذى قفز فيه المؤشر الثانوى "اى جى اكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.16%، ليصل الى مستوى 906 نقطة.