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الإثنين 23 مارس 2020 الموافق 28 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

جزار يقتل زوجته ويمزق جسد عشيقها بـ15 طعنة في العمرانية

الإثنين 23/مارس/2020 - 09:46 ص
جزار يقتل زوجته
جزار يقتل زوجته
ندى حمدي
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تجري نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في واقعة قتل جزار لزوجته وعشيقها عقب ضبطهما معا داخل شقته بمنطقة العمرانية.

وكشفت التحقيقات الأولية أن بلاغا ورد للأجهزة الأمنية بالجيزة بوقوع جريمة قتل داخل شقة بمنطقة العمرانية، انتقلت قوات الأمن وتبين وجود جثتين، ربة منزل، وبائع خضار، وتمكنت مباحث العمرانية من ضبط الجاني، زوج القتيلة، جزار 31 عاما، وملابسه غارقة بالدماء، وبحوزته سكين مدمم.

وأشارت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي إلى أن المجني عليها زوجة المتهم تبلغ من العمر 22 عاما، عثر عليها ترتدي ملابس "لانجري" وبها طعنتين بالصدر كما عثر على جثة أخرى، بائع خضراوات 24 عاما، عاري الجسد، ومصاب بـ15 طعنة.

واعترف المتهم بقتل المجني عليهما وسرد تفاصيل الجريمة، موضحا أن صاحب محل الجزارة الذي يعمل فيه طلب منه إحضار دواء فاستغل قرب الصيدلية من منزله فتوجه إلى المنزل وفوجئ بزوجته في أحضان القتيل الثاني، فقتلهما.

تحفظت قوات الشرطة على المتهم حتى حضور النيابة العامة التي أجرت معاينة تصويرية لمسرح الجريمة، وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح جثتي القتيلين لتحديد أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

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