الفلبين: 33 وفاة و396 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الفلبين اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) إلى 396 وازدياد عدد الوفيات إلى 33 حالة.و حسبما ذكرت قناة " سكاي نيوز" الإخبارية، أن الفلبين سجلت إصابة 16 حالة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 396، كما سجلت أيضا 8 وفيات ليرتفع عدد الوفيات إلى 3.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة " ووهان " الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.