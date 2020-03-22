الإحصاء: 15 مليون دولار واردات المصريين شهريًا من المنظفات

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات المصريين من مستحضرات التنظيف شهريًا تراجعت إلى حدود 15 مليون دولار بنهاية عام 2019 مقابل 17 مليون دولار بنهاية العام السابق عليه.وأوضح تقرير جهاز الإحصاء، أن جملة واردات مصر من مستحضرات التنظيف قد بلغت 217 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ديسمبر 2019 مقابل 252 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 35 مليون دولار خلال عام.يشار إلى أن جملة واردات مصر من دول العالم قد تراجعت إلى حدود 78 مليار دولار خلال عام 2019 مقابل 80.4 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض قدره 2.4 مليار دولار خلال عام.