«الأرصاد» تحذر من عاصفة رملية قوية الخميس المقبل

قال الدكتور وحيد سعودي، خبير الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستبدأ في الارتفاع الملحوظ بداية من غد الاثنين، حيث تصل في الأيام المقبلة درجة الحرارة العظمى إلى 29 درجة.وأضاف خلال مداخلة تلفزيونية، أن هناك عاصفة رملية ستضرب البلاد من أقصى الجنوب لأقصى الشمال وتصل سرعتها من 55 إلى 60 كيلو مترا فى الساعة، كما يصاحب ذلك ارتفاع ملحوظ في درجات الحراراة حيث تصل الخميس إلى 34 درجة.وتابع: "هذه فترة تقلبات جوية حادة ويجب توخي الحذر، وستستمر العاصفة من فجر الخميس حتى فجر الجمعة المقبل".