رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهجرة تنفي وصول مركب «غير شرعي» من إيطاليا

الأحد 22/مارس/2020 - 01:06 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
وفاء علي
طباعة
نفت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ما تردد بمواقع التواصل الاجتماعي عن وصول مركب من إيطاليا بصورة غير شرعية، إلى محافظة كفر الشيخ، تنقل مصريين مصابين بفيروس كورونا المستجد.

وعلى الفور، تواصلت السفيرة نبيلة مكرم، مع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، الذي نفى صحة تلك الأنباء، مؤكدًا أن الجهات الأمنية المسئولة لم ترصد أية مراكب على سواحلنا في نطاق المحافظة خلال الفترة الماضية وتقوم بدورها في التأمين على أكمل وجه.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن قواتنا المسلحة عيون ساهرة تسيطر سيطرة محكمة، وتحمي حدودنا وكافة السواحل المصرية، وتحول دون مرور أي مركب أو أي شخص بصورة غير شرعية.

وفي السياق ذاته، ناشدت السفيرة نبيلة مكرم جميع المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، متمنية السلامة لكافة المواطنين ولكل المصريين بالخارج، كما شددت على ضرورة اتباع قواعد السلامة والإجراءات الاحترازية لكل دولة حماية لأرواحهم حتى تنتهي الأزمة بسلام.

موضوعات متعلقة

«غيروا الراوتر».. وزير الاتصالات يوجه رسالة مهمة للمواطنين (فيديو)

«الوزراء»: عزل أى منطقة تفشى فيها «كورونا»

الباز: لو فشلت الدولة فى فض التجمعات ستلجأ إلى حظر التجول

12 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

الصور

image description

فتاة تصمم طوابع بريد لإحياء ذكرى 9 مصريات (صور)

image description

«لولاكِ ما كنت بطلا».. رسائل ذوي الاحتياجات الخاصة في عيد الأم (صور)

image description

سوق «ستوتة» يتحدى قرار محافظ الغربية

image description

سقوط أمطار متوسطة بالإسكندرية (صور)

image description

«وكيل تعليم مطروح» يتابع تطهير المنشآت لمواجهة كورونا (صور)

الأكثر قراءة

«قومي البحوث» ينفي تحديد مدة زمنية لإنتاج لقاح مضاد لكورونا

«الوزراء»: عزل أى منطقة تفشى فيها «كورونا»

12 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

«غيروا الراوتر».. وزير الاتصالات يوجه رسالة مهمة للمواطنين (فيديو)

إنفوجراف

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

«خَربها مع أصحابه».. هكذا أنفق نجيب محفوظ أول راتب يتقاضاه من الكتابة

تفاصيل الفيلم الممنوع من العرض لـ سعاد حسنى.. جيش إحدى الدول اعترض عليه

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. فريد شوقي السبب

نجم الساعة

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

الصحة

مراكز كوينز تضع حلول سحرية لعودة المرأة لرشاقتها بعد الحمل والولادة

الدكتورة دعاء سهيل تكشف لـ "الدستور":طرق التغلب على مشكلة "الجوع"

الروائح تغير طريقة معالجة الذكريات في الدماغ

صينيون يطورون علاجًا غير جراحي للأورام السرطانية

منوعات

توافد الآلاف لرؤية الشعلة الأولمبية باليابان رغم انتشار كورونا

أمازون ترفع أجور الساعات الإضافية لعمال المخازن

تقنية جديدة لاكتشاف الأغذية الفاسدة

زلزال قوته 5.3 درجة يضرب كرواتيا

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
لا شىء يهزم الإنسان
ماجد حبته
جزيرة قطر.. وأوقاف مصر
نرمين يسر
ميتتان لفتاة واحدة
ماجد حبته
كورونا يُصلّى الجمعة!
المزيد

الثقافة

لم يأت

أنشودة العام الجديد

ما يختلفوش ف لهْجه إلى أمّى وإليها فقط

امرأة اللؤلؤ