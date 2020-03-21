الجندي: كل مصري أصبح في رقبته حياة 100 مليون مواطن (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن كل مصري معلق في رقبته حياة 100 مليون مصري، مردفًا: "لو المسألة أنا شخصيًا أنا حر في نفسي انتحر، لكن لو أصيبت في القاهرة ممكن تهدد حياة واحد في أسيوط، وواحد في إسكندرية ممكن يهدد حياة واحد في أسوان".وأضاف الجندي، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc": "المصاب بفيروس كورونا ولا يلزم بيته يرتكب جرائم تودي بحياة مئات الآلاف، فالجريمة التي ترتكب في حق الوطن الآن هي الاختلاط، من يعلم أن عنده مرض ونقله بين الناس مثل من يضع قنبلة مفخخة، بل أشد، فالقنبلة تقتل 200 واحد بالكثير أما الفيروس يدمر بلد".