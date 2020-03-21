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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نبيل الحلفاوى والد حنان مطاوع فى «القاهرة كابول»

السبت 21/مارس/2020 - 01:42 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
منار إبراهيم
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يصور الفنان نبيل الحلفاوي مشاهده ضمن أحداث مسلسل "القاهرة كابول"، الذي يخوض بطولته كل من طارق لطفي وخالد الصاوي وفتحي عبدالوهاب، والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

وعلمت "الدستور" أن نبيل الحلفاوي يجسد دور "عم حسن" والد "منال" التي تجسدها الفنانة حنان مطاوع، ويقطنان في إحدى المناطق، ويتسم بالطيبة والحكمة.

وانتهى الحلفاوي من تصوير نصف مشاهده ضمن أحداث المسلسل داخل الديكور المخصص للعمل بمختلف شوارع القاهرة واستديو النحاس بمنطقة الهرم، ويسعى المخرج حسام علي لإنهاء معظم مشاهد العمل قبل حلول الشهر الكريم، لتفادي الضغط والتصوير بالتزامن مع العرض.

مسلسل "القاهرة كابول"، يلعب بطولته النجوم طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب وخالد الصاوي، وتعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية، هى الإعلامي ويجسده فتحي عبدالوهاب، وضابط الأمن الوطني ويجسده خالد الصاوي، وشخصية الإرهابي والتي يجسدها طارق لطفي، ويشارك في البطولة حنان مطاوع ونبيل الحلفاوي وشيرين، والمسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال.

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