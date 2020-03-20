والدة الشهيد شريف محمد عمر: «بيجيلي في الحلم بالبدلة العسكرية»

قالت السيدة إيمان غريب، والدة الشهيد شريف محمد عمر، إن وفاة ابنها جاء قبل عيد الأم بأيام، لافتة إلى أنها كانت في البداية تعيش في صدمة، ولكنها بمرور الوقت اطمأن قلبها لأنه في مكانة عالية وهي مكانة الشهداء.وأضافت والدة الشهيد شريف محمد عمر، خلال لقائها ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي "حمدي رزق": "شريف ديما بيجيلي في الحلم ويطمني عليه، ويطلب مني معيطش، دايمًا بيجلي لابس البدلة العسكرية المموهة عشان الناس تخاف منه زي ما بيقولوا"، متابعة: "ساعات بكلم نفسي وأقول وحشني جدا وألاقيه جالي في الحلم.. وبقوم من النوم مبسوطة وسعيدة".وأشارت إلى أنهم كانوا يحتفلون بعيد الأم في منزله كنا في حضور كل الأسرة، متابعة: "ومش لازم الهدية بس كنا بنتجمع".