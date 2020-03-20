380 وفاة بكورونا فى إيطاليا خلال 24 ساعة

قالت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الجمعة، إن عدد الوفيات من جراء تفشي فيروس كورونا في منطقة لومبارديا بشمال إيطاليا، قفز بنحو 380 حالة خلال يوم واحد إلى حوالي 2550.وأضافت: "إذا تأكد ذلك فستكون تلك أكبر زيادة منذ ظهور الفيروس قبل نحو شهر في المنطقة الأشد تضررا من العدوى في البلاد".وأفادت بأن عدد حالات الإصابة الجديدة في المنطقة التي تضم مدينة ميلانو العاصمة المالية لإيطاليا، زاد بنحو 2380 ليرتفع إجمالي الإصابات في لومبارديا إلى نحو 22264.ومن المقرر نشر أحدث إحصاء لعدد الوفيات على مستوى البلاد في وقت لاحق، علما أن إجمالي الوفيات بلغ يوم الخميس 3405 حالات وفاة، وهو الأعلى في العالم.