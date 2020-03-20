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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مستشار مجلس الوزراء يروى تفاصيل ملحمة إعادة 1700 طالب عالقين على الحدود المصرية السودانية

الجمعة 20/مارس/2020 - 12:19 م
هانى يونس
هانى يونس
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كشف هانى يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء عن الجهود المبذولة لإعادة 1700 طالب عالقين على الحدود المصرية السودانية.

وروى يونس، عبر صفحته على « فيسبوك»، ما تقوم به الدولة لعودة الطلاب، نقلا عن وزيرة الهجرة، السفيرة نبيلة مكرم، قائلًا: «إن 1700 طالب عالقين على الحدود المصرية السودانية، وأن الجهود جارية منذ يومين من خلال معبر قرسطل لإعادتهم لمنازلهم».

وأضاف يونس، أن فريقًا من وزارة الصحة أجرى فحصًا للطلاب للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا المستجد، فى الوقت الذى تولى فيه رجال حرس الحدود توفير الطعام والماء لهم، مؤكدًا أن وزيرة الهجرة تواصلت معهم تليفونيًا، وتولت الاتصال بذويهم لطمأنتهم.

وأوضح المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، أن رجل أعمال وطنى استجاب لطلب توفير أتوبيسات لنقل الطلاب من المعبر لبيوتهم، بالإضافة إلى تبرعه بوجبات إضافية، قامت قوات حرس الحدود بنقلها بواسطة مراكب خاصة ولانشات.

وأكد يونس، أن الطلاب سيعودن إلى منازلهم اليوم، قائلًا: «كل واحد فينا عارف شغله وشغل وزميله.. علشان كده النجاح بيبقى للكل».

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