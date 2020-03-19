منى زكي: وقف تصوير المسلسلات سيضر عمال كثيرين

عبرت الفنانة منى زكي، عن خوفها الشديد من إيقاف تصوير الأعمال الدرامية والمقرر عرضها خلال السباق الرمضاني المقبل.وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر "نجوم إف إم": "نرى في أماكن التصوير إجراءات احترازية كثيرة، والناس دائما لابسين كمامات ولا يقبلون بعضهم البعض ورش الكحول والتعقيم دائما في أماكن التصوير، ولو المسلسلات وقفت بالتأكيد سيكون خراب بيوت لناس كثيرين خاصة الناس البسيطة العاملين خلف الكاميرات، وأتمنى نحافظ على أنفسنا ونظافتنا وصحتنا".وأضافت: "قرار غلق المحال والمولات هو قرار صائب بالطبع لأننا من كثرة ما نرى الناس مرضى نشعر بعدم الخوف، ولكن يجب أن نخاف على من حولنا، وإن شاء الله يمضي هذا الوباء ونتخطى الموقف بشكل سليم ونقلل الضحايا وعندي أمل في أن هذا سيحدث".وتابعت: "لدينا ناس كثر بيشتغلوا باليومية ومتضررين بالطبع ولا أجرؤ أقول لهم اقعدوا في البيت، وعلينا أن نساعدهم، وإحدى الجمعيات الشهيرة عملت تحد بأن كل شخص يتكفل بهذه العائلات، وإحنا كفانين نشارك في هذه الحملة ونساعد هؤلاء الناس بالطبع".