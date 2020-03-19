وضعت وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق عددًا من الإجراءات الوقائية للتصدي والوقاية من خطر فيروس كورونا المستجد، وشملت تلك الخطة التي يشارك فيها كافة قطاعات الوزارة على عدد من الإجراءات المستمرة على مدار الساعة.خلال التقرير التالي تقدم "الدستور" خطة وزارة الداخلية لمواجهة كورونا:- أحوال مدنية إلكترونيةكان من ضمن هذه الخدمات الدخول على موقع الوزارة الإلكتروني واستخراج كافة الأوراق الخاصة بالأحوال المدنية والمرور، ويستطيع المواطن الدخول على موقع وزارة الداخلية واختيار الخدمة وطريقة السداد ونوع الخدمة، ثم يتم توصيل الأوراق له حتى المنزل، وذلك لتجنب الزحام.ولا تتوقف إجراءات وزارة الداخلية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، ومنع تمدده وانتشاره بين المواطنين، من خلال وسائل وطرق السلامة والوقاية، بهدف الحفاظ على حياة المواطنين ضد هذا الفيروس الذي يجتاح معظم دول العالم.- وقف استخراج رخص المرورتقرر تعليق استخراج وتجديد رخص قيادة المركبات بجميع وحدات المرور اعتبارًا من اليوم الخميس، وحتى 16 إبريل 2020، على أن يكتفى لمن انتهت صلاحية رخصته بسداد الضريبة فى المواعيد المقُررة قانونًا، من خلال منافذ الدفع الإلكتروني "فوري" أو من خلال أحد مكاتب البريد، وإرجاء إجراءات استبدال اللوحات المعدنية القديمة "ذات الأرقام فقط" باللوحات المعدنية المطورة "ذات الأرقام والحروف"، وتأجيل تركيب الملصق الإلكترونى على المركبات لمدة شهر.- تعليق الدراسة وضبط المحتكرين تجار الأزماتوضم قرار تعليق كافة أعمال أماكن الأنشطة التعليمية، خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، وتم شن حملات تمكنت من غلق 6415 مركزا تعليميا مخالفا على مستوى الجمهورية، بالإضافة لضبط مُحتكري السلع الغذائية والمستلزمات الطبية.