«التعليم»: اتجاه لتخفيف المناهج فى المراحل الدراسية

كشف مصدر داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك اتجاهًا لتخفيف المناهج في جميع المراحل الدراسية، مشيرًا في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن هذا لم يتحدد رسميًا حتي الآن ولكن تتم مناقشته مع مستشاري المواد الدراسية.وأكد المصدر أن هذا القرار سيأتى لمصلحة الطلاب بعد تعليق الدراسة، وأنه فور الانتهاء من نشرة المحذوفات والاستقرار عليها سيتم إعلانها رسميًا.وكانت قد اتخذت وزارة التربية والتعليم عدة إجراءات لمواجهة فيروس كورونا، فأعلنت أنه تم تحديد أجزاء منهج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في مادة اللغة الإنجليزية لطلاب التربية الخاصة (ذوي الاحتياجات الخاصة).‎‎وتأتى هذه الأجزاء على النحو التالي:‎الصف الأول الثانوي الوحدات (7، 9، 11)، أما الصف الثانى الثانوي وحدات (9، 11، 14).