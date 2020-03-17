سعفان: 400 مليون جنيه من صندوق إعانات الطوارئ لقطاع السياحة

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن العمالة المصرية الذين لم يتمكنوا من العودة لأماكن عملهم بسبب تعطيل الطيران بين الدول، يتم متابعة وضعهم مع مكاتب العمل والسفارات بالخارج.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هؤلاء العمالة تعتبر إقامتهم في السعودية سارية، وكذلك أعمالهم هناك حتى انتهاء هذه الأزمة، ويعتبر وجودهم في مصر تمديدا لإجازتهم".وأكد أنه جرى التنسيق مع المملكة من خلال مكتبين أحدهما بجدة والآخر بالرياض، مؤكدًا أن كافة الدول تتعرض لهذا الخطر وتأخذ إجراءاتها لحماية مواطنيها، كما تم التنسيق مع الأردن، والكويت والتواصل مع السفارة ومكاتب العمال لتوحيد نفس الموقف الذي اتخذته السعودية.وذكر أنه تم تكليف صندوق إعانات الطوارئ، بدعم قطاع السياحة، بعد تكليف مندوب من اتحاد السياحة بمد الصندوق ببيانات كافة المؤسسات السياحية، ومعروف أن صندوق الطوارئ كان له باع مع القطاعات التي تأثرت في 2011 و2012 وندفع لهم أجر التأمين للمؤمن عليهم، موضحًا أن المبالغ التي خرجت من الصندوق تقدر بأكثر من 400 مليون جنيه.وأوضح أن خضوعه لفحص كورونا هو من باب الالتزام بالتعليمات لكي نكون قدوة لكل العاملين بالوزارة ونحن أول ناس تم الكشف عليها؛ لنكون صورة للالتزام أمام كل العاملين لأنه في مصلحتي ومصلحة البلد.