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الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

سامح حسين «يغسل مواعين» بسبب «كورونا» (فيديو)

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:55 م
سامح حسين
سامح حسين
محمد مجدي
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نشر الفنان سامح حسين، فيديو له على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، للتعليق على أزمة تفشي فيروس «كورونا».

وقال حسين في الفيديو: «بقالي 3 أيام قاعد في البيت ومش مدايق خالص، وابتديت أعمل حاجات مختلفة مع أسرتي، بقيت أصلي بيهم جماعة، وبقيت بلون الخزف اللي في البيت».

وتابع: «أدينا بنتعلم حاجات جديدة، وكفاية أننا قاعدين مع ولادنا وأسرتنا، وده شى جميل جدًا».

واختتم: «أهم حاجة صحة أولادنا، ياريت نقعد في البيت الأسبوعين دول، لغاية ما الأزمة تعدي، وكل حاجة هتبقى زي الأول وأحسن، بس نهتم شوية بصحتنا وطرق الوقاية بشكل ضروروي».

وأنهى المقطع بشكل ساخر، حيث نادته ابنته لغسل المواعين.

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