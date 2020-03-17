سامح حسين «يغسل مواعين» بسبب «كورونا» (فيديو)

وأنهى المقطع بشكل ساخر، حيث نادته ابنته لغسل المواعين.





نشر الفنان سامح حسين، فيديو له على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، للتعليق على أزمة تفشي فيروس «كورونا».وقال حسين في الفيديو: «بقالي 3 أيام قاعد في البيت ومش مدايق خالص، وابتديت أعمل حاجات مختلفة مع أسرتي، بقيت أصلي بيهم جماعة، وبقيت بلون الخزف اللي في البيت».وتابع: «أدينا بنتعلم حاجات جديدة، وكفاية أننا قاعدين مع ولادنا وأسرتنا، وده شى جميل جدًا».واختتم: «أهم حاجة صحة أولادنا، ياريت نقعد في البيت الأسبوعين دول، لغاية ما الأزمة تعدي، وكل حاجة هتبقى زي الأول وأحسن، بس نهتم شوية بصحتنا وطرق الوقاية بشكل ضروروي».