أحدث ظهور لأحفاد الفنان عادل إمام (صورة)

شارك الفنان محمد عادل إمام، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، صورة له برفقة نجلي شقيقه رامي عادل وعز الدين.وعلق على الصورة: "عادل وعز الدين ولاد رامي أخويا.. ما شاء الله كبروا لحد مابقوا أكبر مني.. ربنا يحفظهم ويحفظ جميع ولادنا وبناتنا".ويعد هذا هو الظهور الأول لحفيد الفنان لكبير عادل إمام، عز الدين، حيث ظهر عادل قبل فترة برفقة والده المخرج رامي إمام، لدعمه بعد أول فيديو قام بإخراجه وإعداده.وكان آخر أعمال الفنن محم إمام، فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، وياسمين رئيس، ومحمد عبدالرحمن، وفتحي عبدالوهاب، وأمينة خليل، وصلاح عبدالله، وأحمد رزق، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، ومن المقرر عرضه يناير 2020.