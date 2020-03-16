انهيار البورصة الأمريكية بسبب فيروس كورونا

هوت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الإثنين، وتعرضت لخسائر فادحة أجبرت السلطات المالية في بورصة نيويورك لوقف التداولات لمدة 15 دقيقة.ويأتي ذلك على الرغم من القرارات العاجلة التي اتخذها الاحتياطي الاتحادي يوم الأحد بخفض معدل الفائدة إلى النطاق بين 0.25% و0% من النطاق بين 1.25% و1.00%.واتخذ البنك المركزي خطوة أخرى لتحفيز الاقتصاد الأمريكي، حيث أطلق برنامجا للتيسير الكمي يعتمد على سشراء سندات خزانة وأوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري تصل قيمتها الإجمالية إلى 700 مليار دولار.ويحاول البنك المركزي والبيت الأبيض والكونجرس اتخاذ المزيد من قرارات التحفيز المالي والنقدي للاقتصاد الأكبر في العالم نتيجة تضرره من فيروس كورونا المستجد.