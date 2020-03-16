رئيس «انتخابات المحامين»: النتيجة جاهزة.. وإعلانها غدًا

أعلن المستشار أحمد أبودقة، رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، أن نتيجة الانتخابات تعد جاهزة، إلا أنه لا يمكنه الإعلان عنها قبل وصول الأحراز الخاصة بأصوات المحامين من كل المحافظات.وأكد أبودقة، أن اللجنة العامة في انتظار صناديق محافظات بعيدة مثل شمال سيناء وأسوان والبحر الأحمر، إضافة إلى الإسكندرية، متابعًا: "لذلك لا يمكنني الإعلان عن النتائج قبل وصول الأحراز كافة من كل المحافظات".وأشار رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، إلى أنه من المتوقع أن تصل تلك الأحراز عصر اليوم أو مساء اليوم، مضيفًا أنه سيجرى إعلان النتيجة فور وصول الصناديق بحد أقصى صباح غدٍ الثلاثاء.ورفض أبودقة الإعلان عن أي مؤشرات أولية لنتيجة الانتخابات، مطالبًا المحامين بانتظار إعلان النتيجة النهائية بشكل رسمي.وأقيمت، أمس الأحد، انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب وعضوية المجلس، تحت إشراف هيئة النيابة الإدارية، على أن يتم إجراء انتخابات الإعادة يوم الأحد 29 مارس.وتنافس في الانتخابات 18 مرشحًا على منصب النقيب أبرزهم سامح عاشور، النقيب الحالي، ورجائي عطية، مرشح قائمة «الإصلاح».وتضمنت الكشوف 95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية، و4 عن استئناف بني سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط، و12 عن استئناف المنصورة، و9 عن استئناف قنا، و15 عن استئناف طنطا، و16 من الإدارات القانونية، ليكون إجمالي عدد المرشحين 194 مرشحًا.ووفق الضوابط التي أقرتها اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، فإنه تبدأ عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي في تمام الخامسة مساءً، ثم يتم غلق الأبواب، وفي حالة وجود ناخبين داخل جمعية الانتخابات المحددة، فيسمح لهم بالتصويت، ويستمر التصويت حتى تمام الانتهاء من إدلائهم بأصواتهم.