لطيفة تطرح أغنية «إنت ياه» (فيديو)

طرحت الفنانة لطيفة، أغنية من ألبومها الجديد حملت عنوان "إنت ياه"، على موقع "يوتيوب". أغنية "إنت ياه" كلمات عمرو المرسي وألحان محمدي. وقالت كلمات الأغنية: "إنت ياه ياللي عمري ما شوفت زيك في الحياة، لما شافك قلبي حبك عقلي تاه سبني أعيش الدنيا جنبك، قولي ياه، ليه الكلام دايما في سيرتك، دي ليالي حبيبي وحالي مش حالي، وحاجه حلوة حصلالي، وإيه جرالي وأنا وياك". وطرحت لطيفة، الأحد الماضي، أغنية "خاصمني ماشي"، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، وحققت حوالي 55،083 مشاهدة حتى الآن.