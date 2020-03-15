نقيب محامين أسوان: الانتخابات أجريت على مستوى 6 لجان

قال محمد كروره، نقيب محامين أسوان، إن العملية الانتخابية للنقابة العامة للمحامين، تمت على مستوى محافظة أسوان بـ6 لجان، حيث إن مدينة أسوان ضمت لجنتين، ومدينة دراو، ونصر النوبة، وكوم أمبو، وإدفو، بهم لجنة واحدة.وأوضح لـ«الدستور»، أن عدد المرشحين على مستوى محكمة استئناف قنا، والتى تضم المحافظات التالية: أسوان، والأقصر، البحر الأحمر، وقنا، يصل عددهم 9 أشخاص على مستوى النقابة العامة، وسيتم اختيار واحد منهم، وأن عدد المحامين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات يصل حوالي 2450 محاميا، وكان هناك شرط أساسي للإدلاء بصوتهم في الانتخابات أن يكون حاملا لكارنيه 2019ّ.وأغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين أبوابها، منذ قليل، التي يجري فيها التصويت على منصب النقيب وأعضاء الجلسة على مستوى الجمهورية.وتتم الانتخابات على 3 قوائم وهم: قائمة مقعد النقيب، وعدد المرشحين بها 18 مرشحا، يتم اختيار واحد منهم، قائمة إدارات قانونية، يتم اختيار 3 منهم، وآخرهم قائمة محاكم عدد المرشحين بها ما يقرب من 200 محامٍ.